A menos de un mes de su estreno: Jujutsu Kaisen es la serie de anime más esperada de la temporada

A menos de un mes de su estreno, la segunda temporada de la serie de anime Jujutsu Kaisen sigue generando altas expectativas.

Así lo reveló el sitio MyAnimeList, donde la producción que narra la historia de Yuji Itadori es la más esperada de la temporada (verano en Japón, invierno en Sudamérica).

La segunda temporada de Jujutsu Kaisen lidera el listado de animes más esperados con más de 281 mil miembros inscritos; seguido por la segunda temporada de Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation, con más de 185 mil miembros.

El podio lo cierra la segunda temporada de Masamune-kun no Revenge, con más de 84 mil miembros. En tanto, la lista sigue con la segunda parte de Bleach: Thousand-Year Blood War (más de 82 mil miembros); la tercera temporada de Kanojo, Okarishimasu (Rent A Girlfriend) y la temporada complementaria de Horimiya: The Missing Pieces.

— MyAnimeList (@myanimelist) June 4, 2023