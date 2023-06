Mark Hamill descarta la posibilidad de regresar a la nueva trilogía de Star Wars

El universo cinematográfico de Star Wars no deja de expandirse y este año se anunciaron nuevas películas en la saga contemplando algunos rumores sobre el posible regreso de Mark Hamill.

Tras el estreno de El Ascenso de Skywalker (Episodio IX), no se tenía en carpeta la llegada de nuevos proyectos cinematográficos, al menos no que continuaran con esa historia. La mayoría apuntaba a series y especiales.

Sin embargo, desde Lucasfilm optaron por retomar con el hilo central y explotar un mayor protagonismo de Rey (Daisy Ridley) en una nueva era. Poco a poco se ha ido liberando información respecto a esto, incluso se anticipa que “los Jedi están en el caos“.

Bajo la misma línea, y como era de esperarse, comenzaron a aparecer los rumores. Además, como suele ser entre los fanáticos de la franquicia, muchas de esas especulaciones apuntaban a la aparición de viejos conocidos.

Así es como surgió la posibilidad de que Luke Skywalker regresara en futuras cintas. Esto, como un fantasma de la Fuerza y siguiendo con su rol de guía para la nieta de Sheev Palpatine.

Además, el hype era aún mayor considerando un eventual regreso de Hayden Christensen interpretando a Anakin Skywalker. Claramente, esto dio pie para que el público especulara con un eventual junte de padre e hijo. Sin embargo, ahora debemos hablar en pasado y como algo sin posibilidades concretas.

El descarte del actor

Tras una semana desde que se comenzara a hablar de una aparición de Mark Hamill en las nuevas películas de Star Wars, fue él mismo quien negó esa opción.

El actor de 71 años fue consultado directamente sobre el tema por The Hollywood Reporter y éste fue más allá de una simple negación, asegurando que ni si quiera se contempla esa posibilidad.

“No, no tengo ninguna expectativa de que eso suceda“, comentó, cerrando las puertas del retorno del Jedi. De igual manera, hay varios fanáticos que se mantienen ilusionados y esperan que esto no sea algo definitivo.