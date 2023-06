Un ambiente racista, sexista, abusivo y cruel: salen a la luz delicadas declaraciones en torno a “Lost”

No hay dudas de que Lost es uno de los programas televisivos más icónicos de la historia, sin embargo, recientemente se revelaron algunas declaraciones que apuntan a un ambiente racista, sexista, abusivo y cruel en el set.

La serie creada por J. J. Abrams y Damon Lindelof destaca por diferentes puntos en lo que respecta a la producción, realización y sobre todo en el ámbito creativo. Pero no todo es positivo.

Maureen Ryan publicó un nuevo libro en el que se dedica a exponer los patrones de acoso y prejuicios que están instalados en Hollywood. Precisamente bajo este foco se hicieron importantes revelaciones de Lost.

Tanto Lindelof como Abram son apuntados por mantener un ambiente tóxico en el estudio de grabación. Esto quedó plasmado con potentes confesiones de diferentes actores que protagonizaron la historia.

Además, un punto que destaca es que ninguno de los entrevistados se mostró interesado en ocultar su identidad y son citados con nombre y apellido, revelando que fueron parte importante del elenco.

Las declaraciones de los actores

Harold Perrineau, quien interpretó a Michael Dawson, apuntó a un racismo presente en la sala de guionistas que guiaron la serie, acusando los prejuicios que tanto se le critican a Hollywood.

“Quedó bastante claro que yo era el chico negro. Daniel Dae Kim el asiático. Y luego estaban Jack -Mathew Fox-, Kate -Evangeline Lilly- y Sawyer -James Ford-“, declaró.

Hay que recordar que Dawson era el único personaje de raza negra junto a su hijo Walt Lloyd, interpretado por Malcolm David Kelly. En el caso de Kim, interpretó a Jin-Soo Kwon, personaje casado con Sun-Hwa Kwon, la otra asiática interpretada por Yunjin Kim.

Otro punto que planteó el actor tiene relación con la publicidad, señalando que, en la mayoría de las fotografías, se le solicitaba a los actores de color y otras razas que se pusieran en las últimas filas o los costados.

También cuestionó la actitud de los creedores de Lost al momento de abordar un ambiente racista en el set: “Eso era lo que siempre era complicado. Cada vez que mencionas la raza, a todo el mundo le arde el pelo y dice: ‘¡No soy racista!'”.

“Te hablo desde mi perspectiva. Estoy siendo muy claro en que no estoy tratando de ponerte mi trauma en ti, pero estoy tratando de hablarte sobre lo que siento. ¿Podemos hacer eso? ¿Podemos tener esa conversación?'”, añadió.

La salida de Perrineau

Diversas fuentes contactadas por Maureen Ryan han confirmado que el alejamiento de Michael Dawson en la trama no era algo planificado originalmente, sino que fue una consecuencia de la relación entre Harold y Lindelof.

Según las versiones, el co-creador de la serie justificó su salida diciendo: “me llamó racista, así que lo despedí“. Si bien fue tomado como una broma por el equipo, se indica que la verdad está relacionada a eso.

“Todos se rieron. No sé si están percibiendo esto como una broma o si lo dicen en serio’. Pero no fue divertido. Decir eso fue horrible. Así que me levanté y dije: ‘Una vez que termines de hablar de mierda sobre la gente negra, volveré'”, mencionó Monica Owusu-Breen, una de las guionistas.