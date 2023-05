En búsqueda de Galactus: Antonio Banderas podría llegar al Universo Cinematográfico de Marvel

El Universo Cinematográfico de Marvel sigue expandiéndose y durante las últimas horas comenzó a circular un rumor sobre la posible llegada de Antonio Banderas.

Son varios los proyectos de la franquicia que están en diferentes etapas de desarrollo con miras al futuro y en medio de la Fase 5 que mantiene expectantes a los fanáticos.

Bajo este contexto, y como suele ser en torno al UCM, se ha estado especulando con la llegada de nuevos personajes y acotes. Así, desde hace unas semanas surgió el nombre del español y también se apunta a un posible rol.

Según los rumores, Banderas podría interpretar a Galactus y al parecer hay varios puntos que respaldarían esta posibilidad. Al tratarse del villano de Los 4 Fantásticos, película que próximamente comenzará con su producción, los tiempos y espacios podrían calzar.

Hay que recordar que aún no se confirma al elenco del proyecto, a pesar de que hay varios nombres que asoman con cierto favoritismo. En esta misma línea, el actor es uno de los que podría tener un papel importante.

Además, durante el fin de semana, fue el propio Antonio Banderas quien utilizó su cuenta de Twitter para publicar un video donde se le ve en un proceso para construir una réplica de su rostro y, si bien no entregó detalles, no pasó mucho para que se apuntara a un posible rol en Marvel.

Aqui estoy en el extraño, y un poquito agobiante, proceso de construir una replica exacta de mi rostro para una pelicula…de la que ya os informaré mas adelante.

👉 Here I am in the strange and a little exhausting process of building an exact copy of my face for a movie… 🔜 pic.twitter.com/NWcakPeXFr

— Antonio Banderas (@antoniobanderas) May 27, 2023