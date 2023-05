“La Cenicienta” tendrá una película live-action de terror

No hay dudas de que La Cenicienta es uno de los cuentos clásicos más populares de la historia y ahora tendrá una nueva película, aunque llegará convertida una cinta de terror, totalmente diferente a como la conocemos.

Esta historia es recordada principalmente por su adaptación animada de 1950 bajo el alero de Disney. Aquella versión dirigida por Clyde Geronimi, Wilfred Jackson y Hamilton Luske se convirtió en la imagen principal y marcó un hito.

Pero hay que tener en cuenta que los años pasan y las generaciones cambian. Frente a esto, la industria cinematográfica que busca adaptarse, han llegado diferentes versiones que modifican la trama origina.

El paso del tiempo también considera algunos temas legales sobre las licencias y derechos, algo que Disney ya ha sufrido con Winnie the Pooh y probablemente también se vea afectado con Mickey Mouse.

Hay que recordar que en el caso del oso amarillo se estrenó Blood and Honey, un film totalmente alejado del tierno personaje, siendo una versión sangrienta y terrorífica. Ahora, ocurrirá lo mismo con La Cenicienta.

Según consignan desde Bloody Disgusting, se está trabajando en un proyecto titulado Cinderella’s Curse (La maldición de Cenicienta), que promete ser un completo giro de la historia.

Detalles del proyecto

Si bien aún no se conocen los detalles específicos de la trama de la nueva película de La Cenicienta, se sabe que será una versión live-action de terror y con bastante violencia. En este sentido, se espera que sea muy similar a Winnie the Pooh: Blood and Honey.

Claramente, Disney no estará ligado a este proyecto, y son ITN Studios, junto a ChampDog Films, quienes llevan las riendas. La dirección y producción del film corre por parte de Louisa Warren. También se sabe que Harry Boxley se encargará del guion para esta nueva versión.

Se adelanta que “este es un giro increíblemente único a la Cenicienta que todos amamos y conocemos. Habrá algunas muertes verdaderamente horribles por sus manos“.

Por el momento no se tiene una fecha estimada de estreno, pero se apunta a que las grabaciones comenzará durante el mes de junio de este 2023.