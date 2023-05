“Avatar 2” ya tiene fecha de estreno oficial en Disney+

Luego de un exitoso paso por los cines de todo el mundo, finalmente se dio a conocer la fecha oficial para el estreno de Avatar 2 en Disney+ y así poder revivir la historia o, en algunos casos, verla por primera vez.

El proyecto cinematográfico encabezado por James Cameron sigue creciendo y uno de los pasos importantes es la llegada al streaming. Por todo lo que significa la película, se posiciona como uno de los títulos más atractivos en llegar al servicio.

Hay que recordar que hace un par de meses se dio inicio a una implementación especial que contemplaba únicamente a Norteamérica y en la cual se podía acceder al film por medio de un pago.

Sin embargo, llegó el momento en el que El Camino del Agua se sumará al catálogo general de la plataforma del ratón Mickey. Esto, para todos los países (donde disponen del servicio) y sin costo adicional a la suscripción.

De manera concreta, Avatar 2 tiene agendado su estreno en Disney+ para el próximo 7 de junio de este 2023, casi seis meses de su llegada a los cines. Además, contará con contenido adicional en el que se podrán encontrar algunas entrevistas con los protagonistas.

🌊 Llegó el momento que estabas esperando 🌊#AvatarElCaminoDelAgua, estreno 7 de junio en #DisneyPlus. pic.twitter.com/MDHbKfERJn — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) May 15, 2023

Detalles de la película

Bajo el título original de Avatar: The Way of Water, el proyecto estuvo nuevamente dirigido por James Cameron y marca el inicio de las secuelas con las que el cineasta pretende nutrir la saga.

Al igual que en la primera entrega del 2009, Cameron también está detrás del guion, aunque esta vez acompañado de Rick Jaffa y Amanda Silver. Además, destaca el hecho de que ahora trabajan bajo la firma directa de The Walt Disney Company.

El reparto está compuesto por Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Kate Winslet, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, Giovanni Ribisi y Edie Falco, entre otros.

Un hecho que destaca de la película, específicamente de su estreno, es que se convirtió en la tercera más taquillera de la historia con $2.319 millones, por detrás de Avengers: Endgame ($2.799 millones) y Avatar 1 ($2.923 millones).