¡Otra más! “The Last of Us” pausa la producción de la temporada 2 por la huelga de guionistas

La huelga de guionistas sigue generando más de algún problema en Hollywood y durante las últimas horas se notificó que The Last of Us también se está viendo afectada en su producción.

No hay dudas sobre el gran éxito y popularidad que alcanzó la adaptación televisiva del icónico videojuego de PlayStation bajo el alero de HBO Max. Al día de hoy, se posiciona como uno de los títulos más importantes de la firma.

Además, los seguidores de la serie, así como también los fanáticos del juego, se mantiene a la espera de la segunda temporada que seguirá la historia original fiel a su estilo con toques que le suman atractivos en pantalla.

Sin embargo, el proyecto no queda ajeno al paro de los escritores que afecta a la industria cinematográfica, pues se vieron obligados a pausar su producción. La situación es bastante compleja, ya que esto significa un gran retraso.

Según consignó Variety, Craig Mazin, co-creador de la serie, está apoyando las protestas, por lo que decidió suspender sus actividades. Debido a su rol dentro de la producción, se vieron afectados puntos claves.

Retraso en la segunda temporada

Como consecuencia inmediata, no hay guiones, pero el proceso de casting también se vio mermado, ya que estaban a punto de iniciar esta etapa cuando se paralizó todo. De esta manera, habrá que esperar para ver quiénes acompañarán a Pedro Pascal y Bella Ramsey en la segunda temporada.

La planificación de HBO para The Last of Us tenía contemplado comenzar con el rodaje a comienzos del 2024, sin embargo, con la huelga de guionistas, se espera que todo comience un poco más tarde. Por ahora solo queda esperar a ver cuándo se puede resolver y qué tanto puede afectar en la programación original.