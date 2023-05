Sumergidos en la nostalgia: La versión live-action de “La Sirenita” reinventa “Bajo el Mar” con un sorprendente toque moderno

Durante esta semana se realizó el preestreno mundial del esperado live-action de La Sirenita y ahora también se dio a conocer la renovada versión de Bajo el Mar.

Tras la proyección especial para críticos, cineastas y estrellas de Hollywood, salieron a la luz las primeras impresiones. Los comentarios son positivos y destacan el trabajo protagónico de Halle Bailey como Ariel.

Si bien no se profundizó sobre la película, por razones obvias, en las últimas horas se han ido liberando nuevos e interesantes detalles. Incluso, se compartieron algunas secuencias.

Bajo este contexto, se publicó la escena de la recordada canción Under the Sea (Bajo el Mar). Se trata de uno de los puntos más destacados de la historia, principalmente de esta adaptación a acción-real.

Hay que recordar que en esta oportunidad interactúan Ariel y Sebastián (voz de Daveed Diggs), dos personajes que generaban dudas entre el público y fueron objeto de críticas.

Dive "Under the Sea" with Halle Bailey in this exclusive clip from Disney's #TheLittleMermaid. pic.twitter.com/RuoV28rEib

— Entertainment Tonight (@etnow) May 9, 2023