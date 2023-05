¿Tapando bocas? Halle Bailey se destaca en las primeras críticas de “La Sirenita”

Durante esta semana se realizó el preestreno mundial de La Sirenita y las primeras críticas y reacciones destacaron el trabajo realizado por Halle Bailey.

Aún falta un poco más de dos semanas para el estreno de esta película que ha dado mucho de qué hablar, pero ya se realizan las primeras funciones. Periodistas, críticos e invitados especiales asistieron a una proyección y compartieron sus impresiones.

Claramente, no se liberaron muchos detalles ni se entregó un análisis en profundidad, pero las apreciaciones iniciales fueron bastante claras. Uno de los puntos destacables con el corte final del film es un punto que generó controversia en su momento.

Hay que recordar que parte del público se expresó en contra del equipo de casting, apuntando específicamente en contra de Bailey. El descontento pasaba por la elección de una intérprete afroamericana para el rol protagónico de Ariel, que en la cinta animada original era blanca.

Sin embargo, dejando de lado todos los comentarios enfocados en la apariencia, Halle cumplió y, tal parece, que superó las expectativas puestas en su trabajo. Este talento artístico es lo que muchos valoran hoy en día, priorizándolo por sobre otros aspectos que pasarían a segundo plano.

Además, los elogios para Halle Bailey toman mayor relevancia cuando se indica a La Sirenita como una de las mejores adaptaciones live-action de Disney. Por otra parte, se destacó a Melissa McCarthy ( Úrsula) y Javier Bardem (Rey Tritón) y la dirección de Rob Marshall.

Algunos comentarios sobre la película

@FenixDy de The Illuminerdi: “Para que todos se hagan una idea de lo increíble que está Halle Bailey como Ariel en #LaSirenita, un cine lleno de críticos, que quitarán puntos de su reseña por tratarse de una película para niños, dio un fuerte aplauso después de su interpretación de “Part of Your World””.

@bigscreenleaks: “¡#LaSirenita es FANTÁSTICA! La gran dirección de Rob Marshall nos brinda uno de los mejores remakes de acción real de Disney y una experiencia cinematográfica alegre. @HalleBailey está PERFECTA como #Ariel, es el corazón de la película. ¡Es un viaje ENCANTADOR bajo el mar que no puedo esperar para volver a ver!”.

@ZoeRoseBryant (Hollywood Critics Awards): “Mi parte favorita de #LaSirenita fue cuando la audiencia estalló en aplausos después de la interpretación de Halle Bailey de ‘Part of Your World’. Espero que todos tengan esa experiencia”.

@ErikDavis de Fandango: “Los clásicos suenan como los clásicos y las nuevas canciones son divertidas, especialmente la canción de Awkwafina, que es donde realmente se siente la influencia de Lin-Manuel Miranda. Las coloridas secuencias submarinas fueron mis favoritas. Si amas la música y los personajes, te divertirás viendo #LaSirenita”.