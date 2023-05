¡Prepárate para temblar! Pedro Pascal y el director de “Barbarian” unen fuerzas en escalofriante nuevo film

Pedro Pascal ha sido una de las estrellas más relevantes en Hollywood durante los últimos años y sigue sumando importantes proyectos a su carrera, esta vez, nutriéndola con una nueva película de terror.

Gracias a importantes franquicias como Juego de Tronos, Star Wars y The Last of Us, específicamente con participación en series, el actor chileno ha alcanzado una buena posición.

Ahora apunta a seguir creciendo y para eso también contempla diferentes películas. Desde hace algunos días se habla de su llegada a Gladiador 2, pero no sería el único proyecto en carpeta.

Según consignó The Hollywood Reporter, el intérprete de 48 años ya firmó para el próximo film de Zach Cregger que promete ser una cinta “épica de terror”.

De esta manera, Pascal asoma como un punto alto de la nueva apuesta del director revelación que es destacado por Barbarian (2002). Se trata de Weapons.

Detalles del proyecto

Por el momento no se conocen muchas especificaciones acera de esta nueva película de terror y la llegada de Pedro Pascal destaca como la información más relevante hasta el momento.

Se sabe que Cregger volverá con su equipo de producción que lo acompañó en Barbarian: Roy Lee, J.D. Lifshitz y Raphael Margules. El trabajo se realizará bajo la firma de New Line, una filiar de Warner Bros.

El guion corre por parte del propio Zach Cregger, al igual que lo ha hecho en varias de sus películas. Por ahora se desconoce si se sumará alguien más para co-escribir.

Respecto a la trama, THR adelantó que “se describe como una historia épica de terror múltiple e interrelacionada que en tono está en la línea de Magnolia, de Paul Thomas Anderson”.