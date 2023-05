Pedro Pascal a la Antigua Roma: el chileno formará parte de “Gladiador 2”

Durante las últimas horas se anunció que Pedro Pascal se unirá al elenco principal de Gladiador 2, la esperada continuación del film estrenado en el año 2000 bajo la dirección de Ridley Scott.

En octubre del 2021 se anunció de manera oficial la realización de la secuela y luego de un tiempo en silencio se comenzó con las grabaciones. Así, el proyecto ha ido tomando forma poco a poco y se fueron conociendo interesantes detalles.

Tras dar inicio al rodaje existía incertidumbre en el público en torno a los actores. Teniendo en cuenta que se trata de una secuela directa y se abordará una historia renovada, la principal duda era sobre los actores.

A día de hoy ya se conocían varios nombres, entre los que destacan Denzel Washington y Barry Keoghan, entre otros. Pero recientemente se hizo un anuncio que maravilló al público, más aún a los chilenos.

Luego de que se informara sobre negociaciones avanzadas, finalmente se anunció que Pedro Pascal se sumará a Gladiador 2. De todas maneras, y al igual que en la mayoría de los casos, aún no se sabe con exactitud quién será su personaje.

De esta manera, el actor chileno suma otro gran proyecto a su carrera que se va perfilando con importantes títulos. Además, destaca el hecho que sea una película. Esto considerando que últimamente ha hecho noticia por The Mandalorian y The Last of Us. Otros filmes en los que ha participado son The Unbearable Weight of Massive Talent (2022), Kingsman 2 (2017) y Mujer Maravilla 1984 (2020), entre otros.

Detalles de la película

La cinta estará ambientada dos décadas después de la producción original y se centrará en Lucius, el hijo de Lucila (Connie Nielsen) y sobrino de Commodus (Joaquin Phoenix).

Además, en su momento el sitio web New Idea adelantó que el actor Chris Hemsworth (quien da vida a Thor en el UCM), sería el hijo de Máximo Décimo Meridio (Russell Crowe).

De esta manera, veremos un importante cambio generacional que viene muy potente, tanto en la historia y también en lo que respecta al elenco de la película.

Junto al regreso de Nielsen, también veremos una vez más en pantalla a Djimon Hounsou, quien le dio vida al esclavo y luchador Juba, miembro de una tribu numidia.

Ridley Scott regresará como director, teniendo un rol importante en la creación de la historia. Pero el guion de la película correrá por parte de Peter Craig, hombre detrás de títulos como The Batman, Top Gun: Maverick y la serie The Crown.