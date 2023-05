Durante las últimas jornadas se anunció que Mark Hamill y Tom Hiddleston protagonizarán una nueva adaptación de Stephen King que llegará a las pantallas.

Se trata de otro proyecto cinematográfico inspirado en las obras del escritor estadounidense detrás de icónicos títulos como It, El resplandor, El juego de Gerald, Desesperación, entre otros.

A lo largo de los años, han sido varios los cineastas que han optado por realizar una versión audiovisual de las historias de King. Esta vez, la iniciativa legó por parte de Mike Flanagan, creador de La maldición de Hill House, Misa de medianoche y director de Ouija: el origen del mal, y más películas de terror/suspenso.

De manera concreta, tal como consigna Deadline, el proyecto se basa en la antología publicada en el año 2020, If it bleeds. El título, esta adaptación, será The life of Chuck y se enfocará en tres historias independientes enlazadas entre sí.

Se expone la biografía de Charles Krantz de forma inversa, es decir, comenzando por su muerte tras sufrir un tumor cerebral a los 39 años y terminando con su infancia en una casa presuntamente encantada.

Detalles del proyecto

Flanagan ya lleva un tiempo trabajando en esta película y la fuente citada detalla que el guion ya está terminado. Además, es importante destacar que no es la primera vez que el cineasta adapta una historia del escritor. Previamente, había dirigido Doctor Sueño (2019).

Uno de los aspectos más llamativos, que se suman a las expectativas por ser una historia original de King, es que Mark Hamill y Tom Hiddleston serán los protagonistas. Por el momento no se conocen mayores detalles, pero la presencia las estrellas de Star Wars y Marvel logran cautivar al público.

El actor de 42 años, que le da vida a Loki, asumirá el papel principal, mientras que el intérprete de Luke Skywalker tomará el rol de un personaje llamado Albie.