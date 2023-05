“Kingdom of the Planet of the Apes”: la nueva película de “El planeta de los simios” bajo el alero de Disney

El planeta de los simios se ha convertido en una saga muy popular, con varias entregas que profundizan en su amplia historia y que seguirá creciendo con una nueva película que está en marcha.

La franquicia, que comenzó en el año 1968 con la dirección de Franklin J. Schaffner, bajo la firma de 20 Century Fox, ha llegado a niveles que no se esperaban desde un comienzo.

En el 2017 llegó la última entrega, El Planeta de los Simios: La guerra. Durante un largo tiempo se pensó que este film, el noveno, sería el final. Sin embargo, dos años después Disney adquirió a Fox y se comenzó a rumorar en torno a la expansión de la historia.

Posteriormente, las especulaciones quedaron atrás y los rumores se convirtieron en una realidad; se anunció Kingdom of the Planet of the Apes, la próxima cinta que algunos catalogan como un reinicio de la franquicia, ya que tendrá una historia relativamente aparta de lo visto hasta ahora.

La producción del film inició en noviembre del 2022 y poco a poco ha ido tomando forma. Además, se espera que su estreno sea para el 24 de mayo del año 2024.

Detalles del proyecto

Kingdom of the Planet of the Apes es dirigida por Wes Ball, cineasta detrás de la trilogía Maze Runner y que ingresará a la franquicia de 20 Century Studios ahora bajo el alero de Disney. Se desconoce si hay planes para otros trabajos a futuro.

El guion corre por parte de Josh Friedman, Rick Jaffa, Amanda Silver y Patrick Aison. Este nutrido equipo de escritores tendrá la misión de reanudar una historia y al mismo tiempo darle un nuevo impulso.

Owen Teague, Freya Allan, Peter Macon y Kevin Durand forman parte del elenco principal de la nueva película de El planeta de los simios.

Si bien este proyecto es considerado como un nuevo comienzo para la franquicia. La historia estará situada varios años después de lo ocurrido en El Planeta de los Simios: La Guerra.