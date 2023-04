Robert De Niro y Leonardo DiCaprio juntos nuevamente en la película “Killers of the Flower Moon”

Grandes y reconocidas estrellas de Hollywood se reúnen en una nueva película titulada Killers of the Flower Moon que mantiene ilusionado al público.

Se trata de un film que llega de la mano de Martin Scorsese, quien una vez más optó por dos de sus actores predilectos, Robert De Niro y Leonardo DiCaprio.

Con base en estos tres nombres ya se generan grandes expectativas sobre lo que podremos ver en la pantalla. Pero el proyectó va mucho más allá de los nombres.

Por ahora no se ha liberado el tráiler oficial, pero según consignó Variety, se presentó de manera exclusiva para los asistentes de la CinemaCon de Las Vegas. A raíz de esto, ya se conocen más detalles sobre la historia.

Según informa la fuente, los protagonistas son Ernest Burkhart (DiCaprio) y su tío, un empresario local llamado William Hale (De Niro). Son dos hombres codiciosos que buscan quedarse con la riqueza de la Nación Osage.

Para lograr su objetivo, ambos están dispuestos a todo, y esto es lo que da pie a algunas de las secuencias más espectaculares; explosiones, disparos y violentos asesinatos.

Here's another look at Martin Scorsese's "Killers of the Flower Moon." https://t.co/9sbjL8Fg66 pic.twitter.com/oHIsAdV0CR

— Variety (@Variety) April 27, 2023