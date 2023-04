“The Mandalorian 3” octavo capítulo: se refuerzan los lazos

Durante la madrugada de este miércoles, 19 de abril, se estrenó el octavo y último capítulo de la temporada 3 de The Mandalorian, ofreciendo varias emociones y dejando una buena sensación entre los fanáticos.

Al tratarse del final de esta tercera entrega, y considerando los hechos ocurridos en el episodio de la semana pasada, existían grandes expectativas entre los fanáticos. En definitiva, se cumplió con lo esperado y se concluyó la historia (por ahora) de buena manera.

En este vigesimocuarto capítulo se retomó a Din Djarin (Pedro Pascal) y Grogu como foco principal. Se plasmó su relación de la mejor manera, contemplando cómo ha ido desarrollándose a través de la historia.

También se destacó la gran cantidad de acción expuesta en pantalla, siguiendo fiel al estilo de Star Wars y esta producción como tal. Esto, a modo de desenlace de los conflictos ocurridos con Moff Gideon (Giancarlo Esposito).

Una vez más, vemos a los mandalorianos, encabezados por Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff) y La Armera (Emily Swallow), luchar contra los death troopers dirigidos por Giddeon.

El escenario al que estaban expuestos los protagonistas era bastante complejo, más aún para Djarin quien estaba como. Pero el cazarrecompensas sacó a relucir sus dotes y agilidades en combate cuerpo a cuerpo.

Sin embargo, se vio superado por Moff y sus tropas, quien está empeñado a acabar con los mandalorianos y explotar sus recursos. Pero, cumpliendo con los deseos de los fanáticos, ‘El Niño’ entró en acción.

Así, ‘Mando’, Grogu y Kryze, quien legó en auxilio empuñando el Sable Oscuro, le dieron pelea a los rezagados del imperio, logrando reducirlos, aunque no exentos de problema y sufrimiento.

De esta manera, una vez lograron derrotar a su principal amenaza, el pueblo mandaloriano, que “son fuertes juntos”, se unificó, celebrando de la mano de Katan, quien encendió el fuego de La Gran Forja de Mandalore.

Con los principales problemas ya resueltos, y la mayoría de los enemigos dejados atrás, Din Djarin aceptó a Grogu como su más grande y principal responsabilidad, fortaleciendo los lazos.

De esta manera, el pequeño niño fue declarado oficialmente como aprendiz de ‘Mando’, aceptado por el credo y escrito en la canción mandaloriana. Ahora, continuarán sus aventuras juntos como siempre, pero siendo “oficialmente” cercanos.

En definitiva, el octavo capítulo de la temporada 3 de The Mandalorian resultó ser un episodio lleno de emociones y marcando el futuro (posterior a su ubicación temporal) de Star Wars.

