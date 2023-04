Stanley Tucci describe su personaje clave en Citadel: “Nunca sabes a dónde va a llegar”

El 28 de abril llegará a las pantallas de Prime Video, Citadel, una serie thriller que ofrece mucha adrenalina y acción.

En este contexto, el actor norteamericano Stanley Tucci, quien es parte del elenco de la cinta, entregó sus apreciaciones sobre el trabajo en la película, considerando sus desafíos, inspiraciones y maneras de lograr su personaje, Bernard Orlick, el genio de la tecnología de Citadel, que ha desarrollado sistemas y nueva tecnología para garantizar la supremacía de la organización en todo el mundo.

Con respecto a su personaje, Tucci explicó que “me gustó porque era complicado. Había algo muy cautivador e inusual. Me gustó el personaje porque tenía humor, pero también tenía una gran profundidad, y nunca sabías a dónde iba a llegar”.

En cuanto a su inspiración, Tucci dijo que “no quería hacer eso en el que él es solo el tipo nerd, y tampoco estaba escrito así. Es un poco más letal. Tiene experiencia en el campo, además de tomar las decisiones desde la oficina o desde una ubicación remota. Así que pensé que era realmente interesante porque, por lo general, está el tipo que está en el campo, y luego está el tipo de tecnología, y está el tipo jefe, y todo esto era una especie de revoltijo, y eso me gusta”.

Con respecto a su trabajo junto Richard Madden y Lesley Manville, quienes interpretan a Mason Kane y Dahlia Archer, Stanley explicó que “cuando me enviaron el guión, dijeron que era Richard Madden, y estaba muy emocionado porque no lo conocía, pero era un gran admirador suyo. Creo que The Bodyguard es una de las cosas más impresionantes que he visto en televisión, y su actuación fue maravillosamente compleja. Cuando empezamos a trabajar juntos, era muy fácil trabajar con él y muy divertido, y se hicieron amigos. Luego, cuando trajeron a Lesley Manville para interpretar a esa persona maravillosa y horrible, estaba muy emocionado porque es una gran actriz, así que fue muy emocionante trabajar con ella”

Citadel y su agente diferenciador en la industria según Tucci

“Creo que su alcance es probablemente el proyecto a mayor escala que he hecho. He hecho grandes películas, pero nunca he hecho una serie que tenga este tipo de alcance y complejidad. Y la tecnología. En otras palabras, la tecnología dentro de la serie, pero también la tecnología que se usa para hacer la serie” añadió el actor.

Citadel, al ser de acción, cuenta con diversas escenas de desgaste físico. Considerando esto, el actor explicó que, específicamente en una escena en la que la acción es muy potente, y de la que él es parte, su participación “fue muy sencilla. No se parecía en nada a lo que estaban haciendo Richard y Priyanka, lo que quiere decir que ahora podría ser demasiado mayor para eso. Sus escenas de acción son más complejas. No fue físicamente agotador. Siempre me interesan las escenas de acción, y me encanta verlas cuando están bien ejecutadas como en este programa, pero creo que intentarlo de nuevo a esta edad no sería una mala idea… Tal vez una. escena”.

Para finalizar, Stanley Tucci explicó que la serie es muy recomendable, pues piensa que a la audiencia le gustará “todo. Quiero decir, ¡todo! Algunas de las cosas emocionales son bastante agradables. Lo bueno de esta serie es su profundidad y complejidad emocional, y tiene humor cuando menos lo esperas. Las secuencias de acción son extraordinarias y las escenas de lucha son asombrosas y sofisticadas”.

Cabe destacar, que desde Amazon apostaron considerablemente con esta producción, pues desembolsaron 465 millones de dólares en presupuesto.