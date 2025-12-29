;

Gino Costa se sinceró y recordó la dura realidad que impulsó su salida de TVN: “No se lo doy a nadie (...) yo no quería estar”

El periodista reveló que la pasó muy mal antes de llegar a Chilevisión.

Gino Costa se sinceró y recordó la dura realidad que impulsó su salida de TVN: "No se lo doy a nadie (...) yo no quería estar"

Luego de un largo tiempo cargado de muchos rumores y especulaciones por su salida de TVN, fue el propio Gino Costa quien finalmente reveló las verdaderas razones detrás de la decisión.

El periodista contó su verdad y sorprendió al público con una profunda revelación de que las cosas no estaban para nada bien y tuvo que dar un paso al costado por su propio bienestar.

Confesó haber vivido un calvario emocional que precipitó su salida de Televisión Nacional, describiéndolo como un acoso sistemático en sus últimos días en el canal.

En conversación con en el podcast Amiga, ¿Supiste?, de Daniela Chávez y Gonzalo Sepúlveda, Costa detalló cómo ese entorno tóxico lo empujó hacia Chilevisión tras 12 años en la señal pública.

Según contó, no le costó aceptar la oferta de CHV, ya que su situación en la cadena estatal no estaba bien: “Yo me hubiese quedado. Pero la decisión... es doloroso, pero fue fácil igual”.

Explicó que la propuesta llegó “en un momento en que no estaba haciendo mucho”, insinuando tensiones internas que impedían su desarrollo profesional.

En esta línea, Gino relató los duros momentos que vivió durante sus últimos días en TVN, cargado de estrés y sometido a un malestar constatare.

“Yo tuve un momento en que no podía ni apoyar la espalda en un respaldo o utilizar ropa clara, porque estaba con una sobrepoblación de granos en la espalda, que no era porque tenía un problema dermatológico. Era porque me estaban haciendo la cama todo el rato, como una tortura psicológica constante", narró.

“Estuve con un episodio de mucho estrés, que no se lo doy a nadie, por puras tonteras. Yo creo que ahí fui víctima de una guerra de egos en la que yo no quería estar”, reflexionó.

Gino Costa reconoció que “tenía hartas ganas de irme de la tele y hacer otras cosas. Pero saqué una fuerza que viene de mi familia, de no olvidar tus sueños, de no olvidar tus capacidades y bajar un poco, poner la pelota en el piso. Pero me costó un montón”.

