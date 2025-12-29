;

Hervir cáscaras de limón: así es el sencillo truco casero para perfumar tu casa y neutralizar olores

Se trata de una opción natural, económica y de bajo impacto ambiental.

ADN Radio

Hervir cáscaras de limón: así es el sencillo truco casero para perfumar tu casa y neutralizar olores

Hervir cáscara de limón con canela y jengibre se ha popularizado como un truco sencillo para refrescar el ambiente del hogar de manera ecológica.

Esta técnica aprovecha elementos cotidianos de la cocina para generar un vapor fragante que elimina malos olores sin necesidad de productos químicos.

La mezcla destaca por su equilibrio de fragancias: el limón ofrece un toque cítrico y purificador, la canela añade calidez especiada, y el jengibre intensifica el conjunto con un matiz picante.

Revisa también:

ADN

Además, expertos en remedios caseros la valoran como opción económica y de bajo impacto ambiental, ya que reutiliza desechos orgánicos como las cáscaras.

Gracias a su simple y flexible preparación es posible ajustar la potencia del aroma variando las proporciones o el tiempo de cocción.

Beneficios en el hogar

Entre los principales beneficios destaca el hecho de que neutraliza olores fuertes de cocción, humedad o espacios confinados, creando una atmósfera más agradable en cocinas y salas.

El vapor libera compuestos naturales que aportan frescura duradera, ideal para quienes buscan alternativas a aerosoles comerciales. Por otra parte, promueve un sentido de bienestar mediante aromas estimulantes y reconfortantes.

Instrucciones de preparación

En una olla, vierta de 3 a 4 tazas de agua, utilice la cáscara de 1 limón, 1 rama de canela y 3 o 4 rodajas de jengibre.

Lleve a ebullición y luego baje a fuego mínimo, agregando agua si es necesario para mantener el nivel. Supervise siempre el proceso para evitar riesgos y ventile el área, especialmente en presencia de asmáticos, alérgicos o mascotas sensibles a los aromas.

ADN

Contenido patrocinado

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Tras el mediático fin de su matrimonio: la figura más polémica del espectáculo es vista con su nueva pareja

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Los anillos de compromiso que marcaron el 2025

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: &#039;Va a haber harto problemita&#039;

Latife Soto impacta con preocupantes predicciones para el próximo año en Chile: 'Va a haber harto problemita'

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

The Offspring: estas son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Terremoto en el K-pop: ADOR termina contrato con Danielle de NewJeans y prepara una demanda

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

Kevin Parker confiesa que busca críticas negativas sobre su música: “Seguimos hasta encontrarlas”

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: &#039;Llevo más de un año cuidándome de...&#039;

La drástica decisión de Junior Playboy que impactó a todos los televidentes: 'Llevo más de un año cuidándome de...'

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

El paraíso de Brasil que Brigitte Bardot popularizó y que hoy es uno de los destinos favoritos de los chilenos

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Fiesta de Fin de Año en la Torre Entel: ¡Pancho Saavedra será animador! ¿A qué hora empieza?

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

Celebramos el cumpleaños número 66 de Marco Antonio Solís recordando sus mejores canciones

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad