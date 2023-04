Netflix presentó una docuserie de Cleopatra y desata una nueva polémica

Durante las últimas horas, Netflix presentó una nueva docuserie que narrará la controversial vida y muerte de Cleopatra, sin embargo, ya aparecieron las primeras polémicas ligadas, una vez más, al elenco.

‘La Gran N’ continúa creando contenido original para mantenerse en lo más alto de la competencia en el streaming. Para esto, apostaron por un formato bastante arriesgado en relación con una reconocida personalidad de gran importancia histórica.

Con el primer tráiler, presentando imponentes imágenes y una buena composición de la historia, desde la compañía esperaban despertar el entusiasmo de la audiencia. Sin embargo, el público puso atención en otros aspectos.

La actriz criticada

A las pocas horas de ser publicado, el proyecto comenzó a recibir una serie de críticas que apunaban en diferentes direcciones, pero el punto más señalado tiene relación con los actores. De manera concreta, cuestionaron el trabajo de casting, la selección de los protagonistas.

Las redes sociales se llenaron de comentarios y reacciones negativas en contra de que se haya elegido una actriz afroamericana para interpretar a la faraona más joven y poderosa del Antiguo Egipto.

Se trata de Adele James, intérprete que ha participado en títulos como Acceptable Damage y That’s What She Said. La principal crítica apunta a que Cleopatra no habría tenido esos rasgos ni características físicas.

Pero la situación fue más allá de un simple comentario en redes, ya que la actriz recibió mensajes directos. Frente a esto, James escribió: “Si me etiquetas en comentarios como este, serás bloqueado. Si quieres hablar sobre la raza de Cleopatra, mira el documental (…) No me etiqueten tratando de apagar mi espíritu porque no puede ser apagado”.

De igual manera, para concluir con su respuesta, indicó que “este tipo de tonterías es la porción más pequeña de las respuestas“. Así, mantiene la esperanza en lo que pueda ser el estreno y eventual éxito de la serie.

Detalles del proyecto

La docuserie de Netflix, titulada originalmente Queen Cleopatra (La reina Cleopatra), cuenta con la producción ejecutiva de Jada Pinkett Smith, quien también tendrá un rol frente a las cámaras. El estreno está agendado para el próximo 10 de mayo a través del servicio de streaming.

Junto a Adele James y la participación especial de Pinkett Smith, el resto del elenco está compuesto por Craig Russell, John Partridge, Kaysha Woollery, Andira Crichlow, Greg Lockett y Philip Walker, entre otros. También aparecerán algunas especialistas e historiadores para comentar los sucesos, tal como ocurre en estos formatos.

Bajo esta misma línea, es que se busca lograr encantar al público, mezclando secuencias de ficción, para plasmar un escenario inmersivo, e intervenciones para complementar la historia.