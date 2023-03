Marvel: Elizabeth Olsen tiene en mente el regreso de Bruja Escarlata

El Universo Cinematográfico de Marvel sigue expandiéndose con nuevas historias y Elizabeth Olsen se refirió al espacio para el eventual regreso de Bruja Escarlata.

Wanda Maximoff ha sido uno de los personajes claves en el UCM y aún tiene mucho por contar. Hay que recordar su desarrollo y el gran crecimiento que tuvo en la serie WandaVision.

En aquella oportunidad, la sokoviana finalmente asumió los poderes de la Bruja Escarlata, con todo lo que eso conlleva. Posteriormente, se presentó como la principal antagonista de Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Desde ese momento que el futuro del personaje quedó abierto y genera incertidumbre entre los fanáticos. Lo cierto es que su retorno a las historitas de Marvel Studios es inminente, razón por la que ya se comienza a especular.

El futuro del personaje

En conversación con Screenrant, Olsen se pronunció sobre lo que quiere para el futuro de Maximoff, apelando hacia dónde debe apuntar el desarrollo narrativo.

La actriz fue bastante clara en anunciar que debe tratarse la “redención” después de todo lo que ocurrió en los títulos anteriores. Pero también menciona la importancia de que se agregue un toque humorístico a sus historias.

“¡Podemos hacer cualquier cosa con ella ahora! Siento que ya hemos hecho mucho. Ahora, realmente podemos divertirnos, siento que podría tener mucho más humor”, comentó.

“Ella es, a menudo, la emoción de una historia, y tengo curiosidad por ver qué podemos explorar. Y con suerte podremos darle algo de redención”, agregó.

Posibilidad del regreso

A pesar de que ya hay claridad por parte de Elizabeth Olsen respecto a lo que quiere ver de Bruja Escarlata, aún falta determinar el momento y espacio adecuado para regresar a Marvel Studios.

Considerando que el UCM sigue en crecimiento y hay varios títulos para el futuro, hay varias posibilidades para reintegrar al personaje. Sin embargo, es casi seguro que aparezca en las historias que se desprenden de WandaVision.

Bajo este contexto, hay dos opciones concretas para el mediano plazo: Agatha: Coven of Chaos y Vision Quest. Ambos títulos surgen de la misma serie principal y profundizan sobre personajes claves en la vida de Wanda.

También se debe tener en consideración las películas Avengers: The Kang Dynasty y Avengers: Secret Wars, siendo un momento fundamental en el UCM.