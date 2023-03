DC: James Gunn confirmó que dirigirá la próxima película de Superman

El universo cinematográfico de DC sigue ajustándose para una nueva etapa y durante la tarde de este miércoles se confirmó que James Gunn dirigirá una próxima película de Superman.

Desde que Warner Bros. Discovery anunció el reinicio de la franquicia de superhéroes y destinó al cineasta detrás de El Escuadrón Suicida (2021) y Peacemaker como nuevo jefe, se ha puesto un gran manto de incertidumbre sobre el futuro.

Sin embargo, luego de asumir el cargo, Gunn presentó su planificación a futuro para la reestructuración del UEDC y comenzó a aclararse el panorama.

Más allá de los proyectos que quedarán fuera de esta nueva etapa, se hace énfasis en que la historia de Superman será la piedra angular de lo que está por venir.

Uno de los films dentro de la planificación es Legacy, un título fundamental para el renovado universo cinematográfico de la franquicia de superhéroes.

Desde hace un tiempo se rumoreaba que James Gunn estaba a cargo de una película de Superman y ahora se confirmó de manera oficial cuál es esa cinta. La noticia llegó por parte del propio director a través de su Twitter.

“Sí, estoy dirigiendo Superman: Legacy“, comentó y también dio a conocer la fecha de estreno estimada. “Se estrenará el 11 de julio de 2025“.

Yes, I’m directing Superman: Legacy to be released on July 11, 2025. My brother Matt told me when he saw the release date he started to cry. I asked him why. He said, “Dude, it’s Dad’s birthday.” I hadn’t realized. pic.twitter.com/ohQNV8nI4g

— James Gunn (@JamesGunn) March 15, 2023