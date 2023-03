Ha pasado tiempo desde que Catalina Saavedra brilló en La nana, de Sebastián Leilo, en el 2009. Esta cinta fue la primera de Chile en ser nominada a un Globo de Oro como “Mejor película en lengua no inglesa”, y la actriz recibió diversas nominaciones y galardones, como el premio del Festival de Cine de Sundance.

Y recientemente, se dio a conocer que Catalina Saavedra, quien es ganadora de tres premios Altazor, dio otro gran salto en su exitosa carrera. Y es que la actriz nacional actúa en la película Problemista, donde comparte elenco con Tilda Swinton, además de que el filme es producido por Emma Stone.

Un logro que del que se supo, luego que la actriz chilena llegara al estreno de Problemista en el festival de cine de South by Southwest (SXSW), de Estados Unidos. Donde aparece en varias fotografías junto a la reconocida actriz británica Tilda Swinton, quien es ganadora de un Oscar y de un BAFTA.

La película Problemista es dirigida y escrita por el comediante y actor Julio Torres. E igualmente es producida por a24, uno de los estudios más exitosos de la industria del cine. Sin olvidar, que Emma Stone también participa de la producción como asociada, con su estudio Fruit Tree.

Este filme, en el que también actúa el rapero, productor musical y actor RZA (conocido por componer el soundtrack de las dos primeras películas de Kill Bill), se centra en la historia de un diseñador de juguetes (interpretado por Julio Torres) que se esfuerza por hacer realidad sus sueños en Nueva York, antes de que expire su visa de trabajo.

La grabaciones de Problemista comenzaron en noviembre del año 2021. Y todavía se desconoce la fecha en que se estrenará en Chile. Una película que dura 98 minutos y que se espera que catapulte la carrera de Catalina Saavedra aún más alto.

Julio Torres, the RZA, Catalina Saavedra and Tilda Swinton is the ensemble you didn’t know you needed! #elproblemista pic.twitter.com/8ayzxO4vIg

— Christine Davila (@IndieFindsLA) March 14, 2023