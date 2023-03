“The Last of Us” usó una jirafa real para su final de temporada

El final de The Last of Us fue todo lo que los fans esperaban y más. Pero en medio de todos los impactantes puntos de la trama y las revelaciones, la serie hace una pequeña pausa para deleite de los fans al recrear el momento de la jirafa entre Joel y Ellie.

Gran parte de la audiencia pensó que se trataba de imágenes generadas por computadoras (CGI), pero lo cierto es que la producción de la serie consiguió una jirafa real para la escena. Esto no significa que el CGI no haya estado involucrado, ya que si lo utilizaron para el paisaje detrás del animal.

Los actores rodaron con una jirafa llamada Nabo, que es parte del zoológico de Alberta, Canadá, donde se rodó la serie. Cabe destacar que la jirafa no se trasladó hacia el set, sino que todo el equipo se trasladó al zoológico para grabar la escena.

El zoológico tenía un recinto interior con un balcón para los cuidadores, así que el equipo de The Last Of Us instaló paneles de pantalla verde y se pasó un mes y medio trabajando con los animales, “asegurándose de que las jirafas estuvieran cómodas.”

yo ayer estaba viendo el capitulo de the last of us y en la escena de la jirafa pensé “pero mirá esos efectos especiales horribles que hicieron” y resulta que la JIRAFA ERA REAL pic.twitter.com/hwigaNx9U7 — sofia (@gothmiller) March 13, 2023

La importancia de la jirafa

Los fans llevaban mucho tiempo esperando ver el notable momento de la jirafa de los juegos y los creadores lo habían reservado para el último episodio. Tras los acontecimientos del último episodio, Joel (Pedro Pascal) se muestra más hablador e intenta animar a Ellie (Bella Ramsey), que atraviesa un conflicto interno mientras su viaje llega a su fin. Mientras se dirigen a Salt Lake City, Ellie ve una jirafa y la escena sigue prácticamente el ritmo del juego.

En el nuevo documental Making Of que siguió al episodio, Bella Ramsey habló sobre cómo fue grabar con el animal: “Las jirafas son muy grandes. Es casi una experiencia espiritual estar tan cerca de un animal tan magnífico”.

El director de localizaciones del episodio, Matt Palmer, declaró: “Rodar con la jirafa Nabo será sin duda una de mis experiencias favoritas. Puedes crear una jirafa en efectos visuales, pero no es lo mismo”.