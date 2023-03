Quentin Tarantino ya prepara su última película como director

El reconocido director Quentin Tarantino, de 59 años de edad, ya estaría preparando lo que sería su última película en la que desempeñe labores de dirección.

Con una basta vasta trayectoria, el oriundo de Tennessee atraviesa momentos claves para su carrera. En noviembre del 2022 sorprendió al anunciar que dirigirá su primera serie.

Si bien aquella noticia es esperanzadora para sus seguidores, durante las últimas horas se comenzó a hablar de un eventual retiro. Desde hace ya algunos meses que se viene especulando con Quentin dará un paso al costado en la industria del entretenimiento.

De igual manera, conforme pasan los días, se apunta a que la noticia debe tomarse con mesura y pensar que podría dejar de lado únicamente los roles en la dirección. Así, no se descarta que aparezca en algún proyecto a futuro cumpliendo otras funciones.

A pesar de todo lo que se habla y lo que no entraría en las consideraciones de los rumores, recientemente se liberó información sobre un posible trabajo final.

Según informó The Hollywood Reporter, Quentin Tarantino estaría planificando su décima y última película, con la que le pondría final a su distinguida carrera como director.

Además, desde la fuente entregaron información sobre el film, anticipando algunos aspectos sobre la historia y detallando aspectos técnicos de la realización.

‘THR‘ consignó que la cinta está siendo desarrollada bajo el título de The Movie Critic y ya tiene avances significativos. Según los datos que entrega, el medio podría materializarse dentro de muy poco.

En rigor, puntualizaron que el cineasta ya escribió el guion y está alistando todo para que, idealmente, las grabaciones puedan comenzar en septiembre de este año.

Sin embargo, no hay más precisiones como el posible reparto, ni tampoco cuándo podríamos tener noticias sobre el casting. Por otra parte, a pesar de que se ha mantenido todo en secreto, ya se conocen algunos aspectos sobre la historia.

El medio señala que la película estaría ambientada a finales de la década de 1970 en Los Ángeles, contexto que le acomoda a Tarantino. También señalaron que una mujer sería la protagonista.

Quentin Tarantino’s tenth and final movie is titled ‘THE MOVIE CRITIC’

Details are being kept under wraps but sources describe the story as being set in late 1970s Los Angeles with a female lead at its center. pic.twitter.com/QleUJEu74m

