Pedro Pascal habla sobre Grogu y contó la escena junto a él que lo hizo llorar

Pedro Pascal es uno de los actores del momento, siendo sensación en Hollywood, y uno de sus trabajos más destacados es en Star Wars, donde lo vemos junto a Grogu.

El intérprete dio un gran salto de popularidad gracias a su papel como Din Djarin en The Mandalorian que hoy en día está emitiendo su tercera temporada. Además, se complementa con su interpretación de Joel en The Last of Us.

Durante estos últimos años se ha ganado el cariño del público en general, así como también su compañero en la serie galáctica se robó todas las miradas.

Apodado ‘Baby Yoda’, el adorable personaje ha sido protagonista de grandes momentos junto a ‘Mando’. Ambos se ganaron un espacio en la memoria colectiva y en el corazón de los fans.

Pero la relación especial sobrepasa la ficción y, según contó Pascal, aquella marioneta tiene un efecto bastante grande en las emociones al momento de rodar.

En conversación con Hot Ones, el chileno entregó detalles sobre el Grogu ‘real’ y destacó el trabajo logrado gracias a la avanzada tecnología que se implementa en él.

“Hay dos de ellos. Uno es de control remoto y puedes llevarlo contigo. Avanzará, moverá su cabeza alrededor de sus orejas, ya sabes a lo que me refiero, gira hacia ti mientras lo cargas y cosas así. Está vivo”, explicó.

El funcionamiento de ‘Baby Yoda’

Una de esas marionetas es utilizada para las tomas más cerradas, de cerca. “Está conectado a un pentágono donde hay muchos cables. Es ahí donde obtienen un movimiento de cejas detallado y los ojos moviéndose alrededor”.

Debido al gran trabajo de personificación y funcionamiento del títere, Pedro Pascal reconoce a Grogu como un compañero más en el set, digno de elogiar.

“Es un compañero de escena muy cooperativo y gratificante, un compañero de actuación”, comentó el actor de 47 años, valorando la experiencia vivida.

Capaz de generar emociones

Otro factor que abordó Pascal es que el realismo dio pie para que se creara una conexión entre él y las marionetas utilizadas durante las grabaciones.

Bajo esta línea contó que la escena en la que ambos personajes se despiden al final de la segunda temporada de The Mandalorian fue bastante difícil y emotiva. Hay que recordar que esa fue la primera vez que ‘Mando’ se quitó el casco y se vio cara a cara con ‘Baby Yoda’.

Según cuenta el actor, en el momento en que Grogu toca el rostro de Djarin (Pascal) se generaron varias emociones. Comentó que las expresiones faciales eran tan conmovedoras que no pudo evitar llorar.

El intérprete destacó que en ese momento se sentía como si realmente estuviera teniendo ese encuentro con el personaje. “Este títere me está haciendo llorar”.

Siguiendo con el relato, indicó que intentó controlarse aunque fue muy difícil. Eso mientras pensaba: “¡Maldita sea! Niño, relájate, te lo estás robando. Es la única vez que me quitaré el casco. Déjame tener la escena, hermano”.