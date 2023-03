Netflix realizará serie basada en “El Agente Topo” y será protagonizada por Ted Danson

¡Se confirmó! Tras varias semanas de especulaciones, se conoció que la plataforma de streaming Netflix será la encargada de adaptar una serie de comedia inspirada en el documental chileno El Agente Topo.

Si bien no se ha entregado un título oficial, de acuerdo a lo consignado por Deadline, la producción de este proyecto estará en manos del creador y productor a Mike Schur —uno de los creadores de Parks and Recreation— y su actor protagonista será el dos veces ganador del Emmy Ted Danson (The good place).

Ocho capítulos

Bajo ese contexto, el medio citado precisó que Danson tendrá el deber de encarnar el rol que Sergio Chamy plasmó en El Agente Topo, documental dirigido por Maite Alberdi y que fue nominado a los Premios Oscar 2021.

De la misma forma, se informó que Netflix había solicitado una primera temporada para esta nueva serie, la cual tendría un total de ocho capítulos.

Cabe señalar que esta producción audiovisual fue peleada por varias plataformas de streaming incluyendo Apple TV+, Prime Video y HBO Max, levantándose como ganadora Netflix.