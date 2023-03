Concluirá este año: final de Shingeki no Kyojin se estrenará en el último tramo de 2023

Como todo un éxito fue calificado el capítulo especial y de larga duración de la temporada final de Shingeki no Kyojin, el cual se estrenó el pasado viernes a nivel mundial, y que no estuvo exento de polémica.

Esto porque la serie se emitió en Japón a eso de las 12:25 p.m. (hora de Chile), sin embargo, el streaming de Crunchyroll, servicio que se promociona para ver “nuevos episodios justo después de su emisión en Japón”, recién lo transmitió siete horas después.

No obstante a esto, la serie de anime se convirtió en la mejor valorada del histórico ranking de la plataforma MyAnimeList, superando así a otro anime de culto, Fullmetal Alchemist: Brotherhood.

Luego de la transmisión del episodio especial, la serie que narra la historia de Eren, Mikasa y Armin dio a conocer cuándo se estrenará el final del anime.

Si bien no dieron con exactitud la fecha, confirmaron que esta llegará durante el otoño de este 2023 en Japón (entre septiembre y diciembre).

TVアニメ「進撃の巨人」The Final Season Part 2が

クランチロール・アニメアワード 2023で

以下6部門を受賞しました!

★最優秀オープニング賞

★最優秀作曲賞

★最優秀アニソン賞

★最優秀主演キャラクター賞

★最優秀ドラマ作品賞

★最優秀声優賞

Thank you for all your support!#shingeki pic.twitter.com/Dif7ANyxtU

— アニメ「進撃の巨人」公式アカウント (@anime_shingeki) March 4, 2023