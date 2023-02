Jason Momoa podría dejar para siempre “Aquaman” por una dura razón

Durante las últimas horas se dieron a conocer polémicos rumores en torno al futuro de Jason Momoa como protagonista de Aquaman.

La situación en DC sigue siendo bastante turbulenta, y a pesar de que James Gunn ya aclaró el panorama para su reinicio, se mantiene la incertidumbre.

Uno de los proyectos que ha estado en la palestra y ha dado mucho de qué hablar es precisamente la película basada en el rey de Atlantis.

Más allá de lo que ha pasado en la edición y postproducción del film, y dejando de lado lo ocurrido con Amber Heard, la problemática a día de hoy para por otra parte.

La cinta ya está terminada y algunos ejecutivos de Warner Bros. Discovery, así como los jefes de DC, ya pudieron verla. A raíz de esto también surgieron rumores sobre su calidad.

Se apunta que la película, titulada Aquaman y el Reino Perdido no es lo suficientemente buena y no cumple con las expectativas.

Esto tendría gran significancia para el futuro de la franquicia de superhéroes, tanto para el estudio así como también para su protagonista.

No es secreto que algunos proyectos dependen únicamente del éxito de algún título predecesor y es muy probable que este sea un punto que influya en lo que ocurre en DC.

Debido a las bajas expectativas que tienen para el film, se fortalecen las especulaciones en torno a la salida de Jason Momoa de Aquaman.

Sin embargo, esto no quiere decir que se alejara de la franquicia cinematográfica, ya que podría continuar siendo otro personaje que encaja dentro de la nueva propuesta de Gunn.

Hace un tiempo ya se hablaba sobre un eventual cambio de rol para el actor hawaiano, algo para lo que Momoa estaría dispuesto.

Todo apunta que la modificación interna podría concretarse próximamente. En rigor, Jason le daría vida a Lobo, un personaje que aparece como villano, como enemigo de Superman.

Según consignó el reconocido insider Jeff Sneider, Aquaman 2 sería la excusa perfecta para que Jason Momoa deje de lado al personaje y asuma un nuevo rol.

“He oído que la película de Aquaman es terrible y que por eso Jason Momoa va a ser Lobo en adelante”, aseguró Sneider en redes sociales.

De igual manera, aseguró que “no pueden decirlo todavía, porque entonces sería dispararse en su propio pie y Warner Bros. Discovery espera sacar otros mil millones de la taquilla”.

I hear it’s terrible and that’s why Momoa is gonna be Lobo going forward. But they can’t say that yet because then it would be a lame duck… and DC is hoping to wring another billion out of the box office. First one was awful too, so not a huge surprise. https://t.co/VlbUoqILDm

— Jeff Sneider (@TheInSneider) February 20, 2023