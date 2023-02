“The Last of Us”: mira las imágenes de adelanto para el episodio 6

Este fin de semana se estrena el episodio 6 de The Last of Us y durante las últimas horas se liberaron las imágenes de adelanto.

La exitosa serie de HBO Max sigue congregando a los fanáticos del icónico juego de PlayStation así como también a quienes conocieron la historia por esta adaptación.

Siendo una de las adaptaciones más relevantes del último tiempo, existen altas expectativas semana a semana para ver un nuevo capítulo.

Para la sexta entrega de la primera temporada ya se conocen algunos detalles y, según las imágenes, complementado al videojuego, se presentará un momento muy esperado.

Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) continúan luego de su turbulento paso por Kansas City, donde vivieron momentos emotivos, de adrenalina y con la reaparición de muchos infectados.

Después de tantas emociones intensas y viajar en medio de la incertidumbre, los protagonistas esperan obtener al fin un pequeño descanso.

**Esta nota puede tener spoilers**

Imágenes del capítulo 6

Para el episodio 6 de The Last of Us veremos el reencuentro de Joel con su hermano Tommy (Gabriel Luna). El ansiado momento por fin se puede concretar.

Luego de que se separaran al principio de la historia, tal y como lo vimos en el primer capítulo de la serie, ha pasado tiempo y hay mucho que contar desde ambas partes.

Sin embargo, el reencuentro después de unos cuantos años no será lo que se esperaba. La alegría y emotividad no durará mucho al darse a conocer algunas situaciones.

Joel se entera de que la relación de Tommy con las luciérnagas no es de las mejores, lo que significa un problema en para sus planes con Ellie. Además, se presentan otras posturas diferentes que generan fricción entre los hermanos.

A pesar de que Tommy se encuentra en una situación bastante buena, considerando el contexto apocalíptico, para los protagonistas no es muy alentador enterarse de la situación real.

Además, en medio de un paisaje que transmite intriga y no está ajeno a las amenazas externas, tanto de los infectados así como de los ladrones, la situación sigue bastante tensa.

¿Cuándo y a qué hora se estrena el sexto episodio?

Luego de la modificación de lanzamiento por el Super Bowl, el episodio 6 de The Last of Us volverá a su progrmación habitual.

En rigor, estará disponible este domingo 19 de febrero a las 23:00 horas a través de HBO Max.