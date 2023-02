Este lunes 13 de febrero comenzó la denominada Semana de John Wick, donde se compartirán nuevas actualizaciones y detalles cada día.

Cada vez falta menos para el esperado estreno de la cuarta película y los fanáticos se mantienen expectantes ante cada noticia. Es por esto que la iniciativa tomada por los desarrolladores es valorada por el público.

Los próximos cinco días estarán dedicados al asesino de élite interpretado por el popular actor Keanu Reeves. La actividad especial ya empezó y durante la tarde de este lunes se liberó un nuevo póster oficial.

En la nueva imagen promocional de la película podemos ver a Wick portando un arma y con su característica mirada desafiante. Además, de fondo aparece la Torre Eiffel de París, Francia.

Así, el póster recientemente publicado bajo el marco de la Semana de John Wick hace énfasis en la ubicación donde se desarrollará la historia, al igual que se hizo con el primer tráiler oficial.

Respecto a la celebración de los próximos días, se sabe que el jueves se estrenará un nuevo adelanto con más escenas que detallan la próxima aventura del personaje.

Para esta nueva cinta veremos cómo Wick hará todo lo posible para vengarse de los miembros de la Mesa Alta. Esto, mientras hay un alto precio por su cabeza y busca apoyo en diferentes países del mundo, por lo que veremos un gran desarrollo en París, Francia.

En el reparto veremos a importantes actores. Además de Reeves, veremos el regreso de Laurence Fishburne (Rey del Bowery) y Lance Reddick (Charon).

Por otra parte, estarán también Rina Sawayama, Donnie Yen, Shamier Anderson, Bill Skarsgård, Hiroyuki Sanada y Scott Adkins.

La película es dirigida una vez más por Chad Stahelski y, por primera vez, no será un guion de Derek Kolstad, guionista que creó al personaje. Ahora, la escritura estuvo a cargo de Michael Finch y Shay Hatten, quien ya estuvo en la entrega anterior.

Esta cuarta entrega tiene agendada su fecha de estreno para el próximo 24 de marzo de 2023.

Game over? Not really. Wick Week starts now. pic.twitter.com/iGNzOzNKij

— John Wick: Chapter 4 (@JohnWickMovie) February 13, 2023