Las nominaciones a los Premios Oscar 2023 serán trasmitidas por streaming. Este martes 24 de enero, a las 10:30 horas, hora de Chile, se anunciarán las películas y a quienes participan de alguna u otra forma en el séptimo arte.

La ceremonia de nominaciones podrá verse a través del canal de YouTube de la ceremonia y así enterarte de los detalles que le darán vida a la versión 95 de los premios de la Academia, que se llevará a cabo el próximo 12 de marzo.

Los actores Allison Williams, de Get Out y M3GAN junto a Riz Ahmed de Sound of Metal, serán los encargados de anunciar los afortunados nominados y nominadas a los ansiados Premios Oscar.

La película Everthing Everywhere All At Once va como favorita a liderar las nominaciones luego de que triunfara en los Critics Choice Awards. Aunque hay otras producciones que también son buenas candidatas como Tár; Avatar: The Way of Water; Top Gun: Maverick; The Fabelmans; The Whale; The Banshees of Inisherin; All Quiet on the Western Front; Elvis; Women Talking y Babylon.