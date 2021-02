Pedro Pascal no para: protagonizará la adaptación de The Last of US para HBO

El chileno Pedro Pascal será parte de la adaptación del videojuego The Last of Us que prepara la cadena HBO. El actor interpretará a Joel.

“Aquí está la otra mitad. ¡Feliz de tener a Pedro a bordo de nuestro espectáculo!“, escribió Neil Druckmann, productor ejecutivo de la serie, al anunciar al protagonista de The Mandalorian.

Antes, la producción había presentado Bella Ramsey (Lyanna Mormont en Juego de Tronos) como la actriz que interpretará a Ellie, el otro personaje protagonista de la serie.

Pascal actualmente está trabajando junto a Judd Apatow en la serie The Bubble, para el servicio de streaming Netflix.