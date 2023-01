“Ant-Man and The Wasp: Quantumania”: revelan un nuevo teaser y póster oficial

Durante la jornada de este lunes 9 de enero se liberó un nuevo póster oficial de Ant-Man and The Wasp: Quantumania junto a un pequeño teaser promocional.

Falta poco más de un mes para el estreno de la nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel que marcará el comienzo de la Fase 5.

Los fanáticos se mantienen expectantes ante la cinta que también significa el regreso de Scott Lang/El Hombre Hormiga (Paul Rudd) en su tercera película en solitario.

En octubre del 2022 se liberó el primer tráiler oficial del film, mostrando importantes escenas de la película junto a personajes ya conocidos y presentando a algunos otros, como al villano principal para el futuro del UCM, Kang el Conquistador.

Para seguir incrementando las ansias de los seguidores, y anticipando el estreno, Marvel Studios compartió un póster oficial. En la imagen se puede ver a los protagonistas con sus respectivos trajes y su enemigo, además de segmentos de una batalla.

Desde la compañía ya habían utilizado sus redes sociales para publicar un pequeño teaser durante el pasado domingo. Se incluyen imágenes ya vistas anteriormente, acompañadas con algunas secuencias nuevas de los personajes en el multiverso.

Por otra parte, junto al nuevo póster oficial, anunciaron que este noche se estrenará un nuevo tráiler de Ant-Man and The Wasp: Quantumania.

Según lo detallado, las imágenes serán transmitidas durante el espacio publicitario del Campeonato Nacional de Playoffs de Fútbol Americano Universitario. Con esto se espera que con el pasar de las horas, después de aparecer en televisión, se publique en las redes de Marvel Studios.

TONIGHT. Tune into the College Football Playoff National Championship at 7:30 PM ET for an exclusive look at Marvel Studios’ #AntManAndTheWasp: Quantumania only on @espn. pic.twitter.com/ovXRKiAuji

— Ant-Man and The Wasp: Quantumania (@AntMan) January 9, 2023