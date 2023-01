Estaba en carpeta y ahora es real: Benedict Cumberbatch protagonizará una nueva serie en Netflix

Durante las últimas horas se anunció que Benedict Cumberbatch protagonizará una nueva serie en Netflix ambientada en la Nueva York de los años 80’s.

El actor reconocido popularmente por su papel como Doctor Strange en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) sigue expandiendo su carrera fuera de la franquicia de superhéroes.

Luego de estrenar su última película, precisamente para el UCM, el británico dará un salto desde Disney a ‘La Gran N’ para seguir asumiendo roles protagónicos.

De manera concreta, el próximo proyecto que asumirá Cumberbatch se titula Eric y fue anunciada en 2021, aunque se mantuvo en carpeta hasta hoy.

Según consignó Variety, los productores del programa se mantenían en búsqueda de su actor principal y finalmente dieron con él. A pesar de que la estrella de Marvel tiene otros trabajos en lista, ya estaría asegurado para esta nueva producción.

Una historia profunda

Eric es una historia de ficción ambientada en la Nueva York de los años 80’s. Sigue la historia de un famoso titiritero que sufre un cambió en su vida cuando pierde a su pequeño hijo.

Benedict Cumberbatch interpretará a Vincent Sullivan, el personaje principal; un importante fabricante de marionetas de NY y que trabaja en un popular programa infantil de la televisión.

Sullivan, además de perder a su pequeño hijo Edgard, sufre problemas de adicción con las drogas, lo que agudiza los difíciles momentos que tarviesa.

Aquí es cuando Eric toma mayor importancia, una marioneta azul de dos metros de altura que le acompaña en su viaje para encontrar a su hijo y el camino de vuelta a casa.

Detalles del proyecto

Este ambicioso proyecto de Netflix es escrito y producido por Abi Morgan, quien ha ejercido de guionista en series como The Split y River. En películas, escribió para Las sufragistas (2015) y La Mujer Invisible (2013), entre otras.

La dirección estará a cargo de Lucy Forbes, quien ya hizo lo propio en In My Skin (2018) y en los primeros cuatro episodios de The End of the F***ing World.

Por el momento no se conocen más detalles sobre la serie, ya que el proyecto aún está en formación. De igual manera, se habla que se trataría de una miniserie de seis capítulos.