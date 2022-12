“The Last of Us”: confirman duración del primer episodio y más detalles de la serie

Cada vez falta menos para el estreno de la serie The Last of Us y poco a poco se van revelando importantes detalles que hacen crecer las expectativas de los fanáticos.

La adaptación del exitoso videojuego de PlayStation llegará en un formato televisivo que modificará algunos aspectos de la historia original. A pesar de esto, su narración será íntegra, siguiendo la base.

Durante las últimas horas se notificó que el principal cambio recae en la violencia, siendo mucha menos, y no tan explícita, en esta producción live-action para HBO.

En conversación con SFX, el escritor Neil Druckmann confirmó que la reducción de escenas explícitas será notable. Sin embargo, fundamenta que la decisión pasa porque no se tiene el mismo impacto en un juego que con una serie.

“Necesitamos cierta cantidad de acción o violencia, que podríamos utilizar para la mecánica, para que pudieras conectar con Joel y entrar en un estado de flujo”, comenzó diciendo.

“Entonces sentirías realmente que estás conectado con este avatar en pantalla y que estás viendo el mundo a través de sus ojos. Pero eso no existe en un medio pasivo“.

“Una de las cosas que me encantó oír de Craig Mazin <co-creador> y de HBO desde el principio fue: ‘Eliminemos toda la violencia, excepto la esencial’“, señaló.

“Eso permitió que la violencia tuviera aún más impacto que en el juego. Cuando sigues mostrando la amenaza y ves la reacción de la gente ante ella, da más miedo. Y cuando revelamos a los infectados y a los Clickers, se ve lo que ha derribado a la humanidad”.

‘TLOU’ se hará notar en HBO

Más allá de la trama en sí, y la historia de esta serie, que será mayoritariamente fiel al videojuego, recientemente también se informó sobre el primer episodio de The Last of Us.

A pesar de ser solo inicio, no podríamos hablar de un capítulo ‘piloto’ y, probablemente, también esté lejano al resto de las entregas, ya que su duración sería bastante extensa.

En rigor, las fuentes que filtraron esta información aseguran que se trata de 85 minutos, vale decir, 1h y 25m. De esta forma, los fanáticos tendrán un debut bastante significativo que enganchará para el resto de la historia.

Hay que recordar que The Last of Us llegará a HBO (canal de TV) y HBO Max el próximo 15 de enero del 2023 y con cuenta con 10 episodios en su primera temporada.