Usuarios de redes sociales piden que Netflix declare a Wednesday lesbiana

Mediante una entrevista con Elite Daily, Emma Myers, quien interpreta a Enid en la popular serie de Netflix reveló que ella y la protagonista, Jenna Ortega, reconocían la tensión romántica y conexión de su personaje con Merlina.

Si bien en algunas oportunidades se ha reconocido al personaje de Ortega como queer, en las redes ha surgido una pseudo petición a Netflix: que Wednesday, sea declarada como lesbiana.

“Jenna y yo nos decíamos eso todo el tiempo. Y eso es todo lo que diré, creo que el mensaje queda claro“ dijo Meyers.

“Y eran compañeras de piso“, agregó la actriz haciendo referencia a un supuesto eufemismo para parejas lesbianas.

Así, diversos usuarios de redes sociales, han especulado con “algunos mensajes subliminales” que habría estado publicando el servicio de streaming con respecto a la orientación sexual de Wednesday.

Fans of Netflix’s ‘Wednesday’ are calling out the streaming service for hiding tweets that suggest the titular character, played by Jenna Ortega, is a lesbian. pic.twitter.com/w64HKadBrn

— Pop Crave (@PopCrave) November 27, 2022