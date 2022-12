La temporada 3 de “The Mandalorian” ya tiene fecha de estreno oficial

Durante las últimas horas se confirmó de manera oficial la fecha de estreno para la temporada 3 de The Mandalorian, dejando atrás las especulaciones y rumores.

La espera terminó, al menos para conocer el día en que Din Djarin y Grogu regresarán a Disney+ para continuar con su historia que ha conquistado a los fanáticos de Star Wars.

Tras el final de Andor, los seguidores de la franquicia están sin contenido nuevo, a la espera de la llegada de diferentes títulos, ya sea de estreno o con nuevas temporadas.

Pero las recientes noticias, confirmadas directamente por Lucasfilm y Disney, notificaron el estreno de la tercera temporada.

The Mandalorian and Grogu return March 1 only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/h0NrVMIT4V

— The Mandalorian (@themandalorian) December 1, 2022