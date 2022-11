Star Wars: lo que se espera para la segunda temporada de “Andor”

El pasado miércoles 23 de noviembre se liberó el doceavo y último episodio de Andor y ya se comienza a hablar de lo que veremos en la segunda temporada.

Cuando se anunció el proyecto, varios fanáticos se sorprendieron debido a la historia que Star Wars había decidido contar. Profundizar en la vida de Cassian no era algo que se esperaba, mucho menos lo que se pedía.

Sin embargo, a medida que se liberaban nuevos antecedentes la expectativa se iba apoderando de los fans. Así, finalmente, la serie logró conquistar al exigente fandom.

Una historia que va mucho más allá del propio Andor, adentrándose en los primeros pasos de una revolución por parte del pueblo sometido ante el Imperio Galáctico, es lo que más llama la atención y atrapa al público.

Además de la potente trama, el apartado visual y puesta en escena también es de lo más destacado. En definitiva, la mezcla de componentes logró hacerle un buen lugar al título dentro del universo de Star Wars.

Lo que viene para la serie

En conversación con SensaCine, el actor Diego Luna, que le da vida a Cassian Andor, habló sobre el futuro de este proyecto, específicamente sobre lo que veremos en la segunda temporada.

El mexicano valora la posibilidad de trabajar en torno al personaje en esta forma televisiva. “Este formato te da la oportunidad de entrar profundamente, de ser paciente y observar lo que en el cine no tenemos tiempo de ver”.

Bajo esta línea, asegura que “vamos a sufrir lentamente con ellos —los personajes—“. De esta manera se anticipa un complejo panorama para los protagonistas de la serie.

“Se trata del nacimiento de una revolución, ¿No? Y si eso no viene del sufrimiento, no es real. Una revolución no se gesta en un lugar donde todo está bien”.

“Estamos hablando de cómo se vive la opresión, la falta de libertad, de la injusticia. De eso va esta serie. Los personajes la pasan mal“, complementó el actor.

Una época clave dentro de la saga

Otro punto a tener en cuenta es que Andor se ubica temporalmente antes de Rogue One, por lo que el camino a seguir ya es un poco predecible, aunque la segunda temporada nos mostrará más de talles de cómo se llegó al contexto de esa aclamada película.

En este sentido, el showrunner de la serie, Tony Gilroy, explicó a Collider que en los nuevos episodios veremos a un protagonista más decidido y asumiendo un rol en esa rebelión.

“Será muy diferente. Los próximos cuatro años de la historia no se tratan de convertirse en un revolucionario, sino de aprender a ser un líder y lo difícil que es armar una alianza”, señaló.

Además, esta línea narrativa que se va trazando dentro de la historia general de Star Wars permite explorar otras aristas de lo que ya conocemos y a quiénes conocemos.

“¿Dónde se está cocinando esta revolución? ¿Dónde se está cocinando esta rebelión? Es un gran pretexto para conocer a otros personajes, para enterarnos de eventos que fueron cruciales en el nacimiento de esta rebelión”.

“Es un vehículo que nos va llevando y Tony Gilroy ha sabido escribir muy bien a esos otros personajes, esos eventos y la serie”, agregó Luna.