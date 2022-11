“The Last of Us” se prepara para su estreno y publica nuevo póster oficial de la serie

Este miércoles 23 de noviembre se liberó un nuevo póster oficial de la esperada serie The Last of Us que llamó particularmente la atención del mundo gamer.

No hay dudas de que esta adaptación al formato televisivo del popular juego de PlayStation es uno de los proyectos que más genera expectativas para el próximo año.

De la mano de HBO Max, se espera que la gran historia de Joel y Ellie llegue a más gente, apostando más allá de los fanáticos que tienen gracias al videojuego.

Si bien no se puede hablar de grandes sorpresas en la trama, debido a que es conocida por muchos, lo llamativo es cómo será llevada a TV. Esto ya se pudo adelantar con el primer tráiler que evidencia las similitudes entre el juego y la serie.

Bajo esta misma línea, la nueva imagen promocional es considerada uno de los mayores guiños y referencias al primer título desarrollado por Naughty Dog.

En rigor, el nuevo póster oficial de la serie publicado por HBO Max resulta ser casi igual a la portada del videojuego lanzado en el año 2013.

Si bien hay algunos detalles que cambian como el orden de los personajes en el plano, hay muchos otros que hace imposible no recordar esa carátula.

Revisa el nuevo póster de la serie The Last of Us y la presentación oficial del juego original: