Star Wars: Se estrenó la colaboración entre Studio Ghibli y Lucasfilm que está basada en Grogu

Durante esta semana se anunció la colaboración entre Lucasfilm y Studio Ghibli y ahora ya está disponible su trabajo en Disney+ que está inspirado en Grogu.

Para el momento en que se notificó sobre esta alianza, no se entregaron mayores detalles, ni si quiera había certeza si se trataría de Star Wars o alguna otra franquicia.

Pero la intriga se acabó rápidamente e incluso ya tenemos el estreno. Este sábado 12 de noviembre se liberó Zen – Grogu and Dust Bunnies, traducido como ‘Zen – Grogu y las criaturas de Ghibi‘.

Se trata de un cortometraje animado de 4 minutos con un estilo de arte hecho a mano donde vemos al querido personaje de The Mandalorian en una versión muy particular.

Sin mucha complejidad en su ambientación, el pequeño ‘Baby Yoda‘ interactúa con estas criaturas que lo interrumpen en pleno estado de concentración y meditación.

Un detalle no menor, es que más de alguno reconocerá a esas figuras redondas, ya que han hecho aparición en Mi Vecino Totoro y en El Viaje de Chihiro. Ahora, Studio Ghibli vuelve a recurrir a ellas para la colaboración con Lucasfilm y juntarlas con Grogu.

La dirección estuvo a cargo de Katsuya Kondo, con música de Ludwig Göransson. Su productor es Tomohiko Ishii y el Círculo Zen está a cargo de Toshio Suzuki.

Zen – Grogu and Dust Bunnies, an Original short, is now streaming on #DisneyPlus. pic.twitter.com/m5SUzxeYuS

— Disney+ (@DisneyPlus) November 12, 2022