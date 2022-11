Star Wars quiere fichar al director de “Deadpool 3” para una nueva película

Durante semana se comenzó a hablar de una nueva película de Star Wars para la que Lucasfilm quiere contar con el director de Deadpool 3, Shawn Levy.

El cineasta ha sido responsable de títulos como Free Guy (2021), El Proyecto Adam (2022) y la trilogía de Una Noche en el Museo, entre otros. Actualmente, se encuentra bajo la firma de Marvel para una nueva entrega del hilarante superhéroe.

Pero el futuro para Levy parece ser en una galaxia muy, muy lejana, ya que varios informes y reportes de medios especializados hablan sobre su posible llegada a la franquicia de George Lucas.

Incluso, desde Deadline aseguran que ya habría conversaciones entre ambas partes para concretar la acción. Si bien aún no hay información confirmada en torno a esto, Shawn utilizó su cuenta de Twitter para referirse al tema.

A pesar de que no entregó palabras muy concretas sobre su eventual llegada a la saga, escribió sobre lo mucho que le emociona la posibilidad. “A mi yo de la infancia le está dando algo ahora mismo, a mi yo adulto, también”.

Junto con esas declaraciones, el hombre que también está detrás de Stranger Things, compartió capturas de pantalla de la noticia que comenzó a viralizarse.

Si todo sigue su curso conforme a los reportes, y Shawn Levy llega como director a una nueva película de Star Wars, hay que tener en cuenta que no sería hasta dentro de unos cuantos años.

Esto, considerando la cantidad de proyectos pendientes que tiene la franquicia, incluyendo otros films con más directores que esperan hacer su debut en la saga.

Por el momento solo queda esperar a ver cómo siguen las negociaciones, pero sin dudas que sería un gran fichaje que podría darle aire fresco a la nueva etapa de Lcuasfilm.

Childhood me is losing his shit right now. Grown-up me is too. @DEADLINE pic.twitter.com/NJFPeIUHKK

— Shawn Levy (@ShawnLevyDirect) November 8, 2022