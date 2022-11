“Stranger Things”: Revelan el nombre del primer capítulo de la temporada 5

La noche del pasado domingo 6 de noviembre se reveló de manera oficial el nombre para el primer capítulo de la temporada 5 de Stranger Things, dando mucho de qué hablar.

Bajo el marco de la celebración del ‘Stranger Things Day’ se esperaba que Netflix compartiera un adelanto sobre lo que veremos, nueva información sobre los próximos capítulos.

Si bien el avance no llegó de la manera en que muchos esperaban, la revelación de la compañía podría ser mucho más importante de lo que parece. Con el título del próximo episodio se generaron muchos rumores.

A través de las redes sociales, ‘La Gran N‘ compartió una foto del libreto del estreno para el próximo ciclo. Bajo el nombre de The Crawl, traducido como ‘El Rastreo‘, ya se especula lo que podríamos ver con esta entrega.

To close out #StrangerThingsDay, very excited to reveal that the Stranger Things 5 premiere episode is titled…

THE CRAWL pic.twitter.com/QosrkNZcRi

— Netflix (@netflix) November 7, 2022