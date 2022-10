“Los Simpson” llegan en versión anime para el especial de Halloween

Este fin de semana es la celebración mundial de Halloween y Los Simpson ya tienen todo listo para festejar, como cada temporada, con un episodio especial, esta vez convertidos en anime.

Bajo este contexto es que se publicó el primer adelanto oficial del nuevo capítulo de ‘La Casita del Horror‘, la presentación temática para cada Noche de Brujas.

Para este 2022 se trata de la edición XXXIII y en una de las historias podremos ver a la popular familia amarilla en una animación de anime. Esto, debido a que se hará un homenaje/parodia a Death Note.

Un punto especial que presenta este episodio es que contó con la participación de DR Movie, estudio que colaboró con Madhouse para crear la adaptación animada original del título japonés.

Así es como se construyó este episodio en el que veremos a los personajes como nuca antes, con un look totalmente nuevo. Además, la trama cuenta con varias referencias a Death Note y otros guiños.

Con el adelanto podemos identificar algunos roles, como Lisa haciendo de Light y Bart como Ryuk, el shinigami principal de la historia. Lo que no queda muy claro son los papeles de Homero y Marge, quienes también aparecen con esta característica apariencia.

Y como era de esperarse, todo el mundo de Los Simpson llegará convertido en anime para este especial de Halloween, por lo que veremos a más personajes Springfield.

El capítulo de La Casita del Horror se estrenará el próximo 30 de octubre. También es importante consignar que tendrá otras partes basadas en The Babadook y Westworld.

The first clip from ‘The Simpsons’ parody of ‘DEATH NOTE’ has been released.

It is animated by DR Movie who also worked on the original series. pic.twitter.com/mmM7IbXc6K

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) October 25, 2022