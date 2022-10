Dwayne Johnson asegura que con ‘Black Adam’ “arranca la nueva era del Universo DC”

Este jueves 20 de octubre se estrena en los cines nacionales Black Adam, la esperada película de DC, y con la que Dwayne Johnson asegura se marca una nueva era para la franquicia.

Tras varios meses de espera, llenos de rumores y especulaciones, incluso con años de preparación por parte del actor, finalmente llegó el día en que la gran apuesta de Warner Bros se libera para todo público.

Un factor clave de esta cinta es que, además de lo que veremos en pantalla en relación a la historia como tal, podría marcar un precedente para el UEDC.

El título llega en un momento clave para Warner Bros Discovery, en el que buscan reorganizar el universo cinematográfico de DC. Incluso, con su estreno se tenía presupuestado el despido del presidente del estudio, dando una clara señal de renovación.

Bajo este contexto, Johnson se ha mostrado muy seguro del trabajo que se ha hecho con Black Adam, pero también de lo que está por venir. Hace algunos días hablaba de “escuchar a los fans” y bajo ese concepto es que promete el surgimiento de una nueva etapa para la franquicia de superhéroes.

“Siempre quisimos hacer una película que iniciara una nueva era en el Universo DC. Yo amo el Universo DC, pero era momento de un cambio con nuevos personajes, sangre nueva, nuevas historias”, mencionó en conversación con CulturaOcio.

Por otra parte, ‘La Roca’ profundiza en lo oscuro que es Teth Adam, indicando que “era verdaderamente importante para nosotros respetar la esencia del personaje: es violento, es brutal y es muy intenso“.

De esta manera, se logra establecer la línea que seguirá esta nueva era del UEDC, que, por cierto, no es muy distante a lo que ya se tenía como idea.

La intención de WB Discovery es lograr con DC algo similar a lo que se ha construido en el Universo Cinematográfico de Marvel, algo que Dwayne Johnson tiene muy claro y ve como posibilidad de arranque en Black Adam.

Hace un par de meses el actor hablaba de lo genial que sería un crossover entre el UCM y el UEDC. Sin embargo, reconoce que a la franquicia de Batman, Superman, Mujer Maravilla, Flash y compañía, le falta mucho por crecer.

En este sentido, tanto el actor como los propios ejecutivos de WB ven a Marvel Studios como ejemplo. En su momento, incluso se anunció un plan a futuro, con 10 años de series y películas.

Pero para eso debe existir un orden y estructura clara. Lo primero es buscar un hombre a cargo, algo que sigue ocupando a los directivos de la compañía.

Pero también es clave una hoja de ruta para las producciones. Aquí es donde Johnson señaló que Black Adam “servirá como nuestra Fase 1 en el Universo DC. Son tiempos emocionantes para que la marca crezca y crezca…“.

This means a lot, thank you so much. #BlackAdam will serve as our phase 1 of storytelling in our DC Universe. Exciting times for the brand to build up and build out

— Dwayne Johnson (@TheRock) October 18, 2022