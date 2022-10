Boquiabiertos. Así fue como muchos fanáticos y fanáticas de la serie House of the Dragon quedaron tras el noveno capítulo que se emitió durante la noche del pasado domingo.

La trama parte con la muerte del rey Viserys I, y las tratativas de Alicent Hightower para coronar a su hijo Aegon por sobre Rhaenyra, quien tiene el derecho por nacimiento sobre el Trono de Hierro.

Gran parte del capítulo muestra el indirecto “enfrentamiento” entre Alicent y su padre, Otto Hightower, Mano del Rey, respecto a la búsqueda de Aegon, luego de que este se escondiera para evitar su destino.

Comienzan también las tratativas para convencer a las grandes casas sobre la causa de Aegon y su “idoneidad” para llegar al trono. Sin embargo, quien se llevó todos los aplausos, comentarios y halagos, fue Rhaenys Targaryen.

Quien fuera en su tiempo heredera al trono, se encontraba encerrada en la Fortaleza Roja, logrando salir junto a su dragón al final del episodio y en plena coronación de Aegon.

Todo quedó servido para el último capítulo de la temporada, donde, sin duda, se dará un espectacular cierre.

