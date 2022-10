“Black Adam”: primeras reacciones y filtración de la esperada escena postcréditos

Este jueves se presentó la primera función de Black Adam, lo que dejó las primeras reacciones sobre su historia y también una filtración sobre la comentada escena postcréditos.

Aún falta una semana para el estreno de la nueva película de Warner Bros. Protagonizada por Dwayne Johnson que promete marcar una nueva era en la franquicia de DC.

Sin embargo, en Nueva York ya tuvieron la posibilidad de ver la primera proyección de la cinta. Y, tal como era de esperarse, hay mucho que se desprende esto.

Por una parte, se puede replicar la reacción del público, para hacerse una idea de lo que es la apuesta cinematográfica. Pero también están presentes los infaltables spoilers a raíz de las filtaciones.

**Esta nota puede contener spoilers**

En lo que respecta a la crítica, hay que destacar que se llevó una buena impresión por parte de los asistentes. Lo que más se destaca es el desarrollo de la historia dentro de una película llena de acción.

Brandon Davis, de ComicBook escribió que “se basa en una acción épica e ininterrumpida. Me hizo querer una secuela con una historia más fluida de inmediato. Cuando se mueve, es un tiro directo de adrenalina. Los personajes son geniales, especialmente Teth Adam y Doctor Fate. Es una película increíble”.

Dorian Parks, de Geek of Color: “¡He visto Black Adam! Esta fue una de mis películas más esperadas del año, y no me decepcionó. Las secuencias de acción fueron increíbles, especialmente las de la Sociedad de la Justicia. La Roca lo aplasta como Black Adam. El final de la película me dejó con grandes esperanzas para el futuro del UEDC”.

Por su parte, Courtney Howard, de Variety, destacó el gran trabajo logrado. “La Roca es excelente en Black Adam, que incluye una gran cantidad de piedras de toque del mundo real (lo más conmovedor es que refuerza la necesidad de héroes en tiempos sombríos). El director Juame Collet Serra presenta los componentes básicos de un gran universo más grande. La acción es animada y grande en escala”.

Lo más esperado de la película

La otra parte de lo que se podía desprender de la proyección anticipada de Black Adam era la filtración de la escena postcréditos. Más allá de los comentarios y las críticas como reacción, lo ‘extraoficial’ es lo que más genera.

Más allá de todo lo que se pudo haber dicho, la secuencia final coincidió con lo que veníamos tratando hace varias semanas. En definitiva, vimos el regreso de Henry Cavill como Superman.

Si bien no se pudo apreciar un enfrentamiento ni mayor interacción, tal como anticipábamos, se trata del primer encuentro, y es muy probable que más adelante lleguen más películas con ambos personajes de DC donde midan fuerzas.