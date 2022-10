Oscar Isaac se refirió al eventual regreso del Caballero Luna

Luego del éxito que tuvo la serie del Caballero Luna, una de las mayores interrogantes que han planteado los fanáticos es si el superhéroe interpretado por Oscar Isaac volverá a aparecer en un futuro próximo.

Tras el término de su primera, y única temporada, los rumores y especulaciones apuntaban a su regreso. Esto, a pesar de que no hubiera nada confirmado por los productores de Marvel.

Así fueron los últimos meses, donde predominaba la incertidumbre y falta de información oficial. Al menos hasta ahora. Pues el propio actor encargado de protagonizar Moon Knight se refirió al tema.

Bajo el marco de la Comic Con de Nueva York, el intérprete fue consultado por su personaje y el futuro que podría tener en el UCM. Ante esto, respondió de manera corta pero concreta y muy reveladora.

Según recogió Comicbook, al ser preguntado por la serie (primera temporada) el guatemalteco/estadounidense aseguró que “no es la última vez que escucharemos de ese sistema que es Moon Knight“.

A pesar de que Oscar Isaac no respondió directamente sobre el futuro del Caballero Luna, dejó entre ver que veremos más sobre el personaje que planteó una nueva forma de ver las producciones de Disney y Marvel.

Por ahora solo queda espera a ver si los rumores de un comienzo aciertan y efectivamente se trata de una segunda temporada o si de lleno llegará al UCM, involucrándose aún más en la historia central de la franquicia.

Oscar Isaac teases that Moon Knight is set return to the #MCU in a new interview at #NYCC:

“All I can say is it’s not the last we’ve heard of the system that is Moon Knight.” pic.twitter.com/0u4FQPybfe

— Marvel Focus (@TheMarvelFocus) October 9, 2022