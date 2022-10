Dwayne Johnson asegura que veremos un enfrentamiento entre Black Adam y Superman

Cada vez falta menos para el estreno de Black Adam y uno de los temas que más genera revuelo es una posible aparición de Superman (Henry Cavill), pero la noticia más reciente tiene referencia con un posible enfrentamiento entre ambos.

Fue el propio Dwayne Johnson, encargado de interpretar al antihéroe en la próxima película, quien fue un paso más allá sobre este tema que mantiene pendiente a los fanáticos del universo DC. También se refirió a otros aspectos muy significativos del proyecto.

En conversación con Cinemablend, ‘La Roca’ habló sobre esta película que promete ser un nuevo comienzo dentro de la franquicia, marcando un ante y un después en los trabajos de Warner Bros.

He estado diciendo durante algún tiempo que hay una nueva era en el Universo DC que está a punto de comenzar. Y lo que quise decir con eso era adelantar la presentación de un nuevo personaje. No es una secuela, no es una IP existente. Es… ya sabes, ¡Black Adam!”, comienza diciendo.

“Presentamos la Sociedad de la Justicia, presentamos esa nueva era del universo DC. Pero también lo que realmente quise decir con ‘Esta es una nueva era en el Universo DC’ es escuchar a los fans. Haciendo todo lo posible para darles a los fans lo que quieren”.

Con un discurso muy convincente, el actor se nota involucrado a fondo con los planes a futuro de la franquicia. Pero desde el medio también le preguntaron de manera directa por el cruce con Clark Kent.

La pregunta fue concreta, apelando a una posible película a futuro donde podamos ver un enfrentamiento entre Black Adam y Superman dentro del UEDC.

Ante esto, Johnson respondió: “Absolutamente. Ese es el punto de este hombre”, agradeciendo por la forma directa de consultar. Si bien aún no hay nada confirmado sobre la aparición del ‘Hombre de Acero’ en la cinta protagonizada por Dwayne, es muy probable que se marque el primer paso.