“Scooby-Doo”: Vilma Dinkley será lesbiana en la nueva película

Una nueva película de Scooby-Doo está próxima estrenarse por motivo de la celebración de Halloween y uno de los puntos más llamativos es que confirmó que Vilma Dinkley será lesbiana.

Si bien es una noticia que ha generado revuelo en redes sociales, la orientación sexual de este personaje es un tema que ya se venía tratando hace bastante tiempo.

A pesar de que muchos fanáticos de la popular franquicia comentaban que la mujer de chaleco naranjo y notorios lentes era homosexual, finalmente este año se oficializó por parte de los productores.

Bajo este contexto es que, a diferencia de muchos otros títulos que generan rechazo por este tipo de cambios, la decisión de los creadores ha sido aplaudida por el público.

Durante las últimas horas se han viralizado escenas de la película Trick or Treat Scooby-Doo donde se destaca que finalmente se reconoce a Vilma como lesbiana.

Incluso el portal web especializado, Variety, ha compartido un artículo respecto a esto. Desde el medio apuntan a que Dinkley, con “ojos saltones y sin palabras” cuando ve a Coco Diablo, son la evidencia de su orientación sexual.

Además, destacan que esto llega dos años después de que James Gunn, quien escribió el guion de Scooby-Doo y Scooby-Doo 2: Monstruos Sueltos, abordara el tema públicamente.

“En 2001 Vilma era explícitamente gay en mi guion inicial, pero el estudio siguió diluyéndola y atenuándola, volviéndose ambigua. Luego nada y finalmente teniendo un novio”, declaró el cineasta.

Revisa los clips que muestran a Vilma en Trick or Treat a continuación:

OMG LESBIAN VELMA FINALLY CANON CANON IN THE MOVIES LETS GOOOOOO pic.twitter.com/0ilx2uid1q

this my fave scene of her !! pic.twitter.com/V07OfY1nsS

— Pia 🍃 (@soleildiddle) October 4, 2022