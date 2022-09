¿Cómo llegó al cine la hija de Angelina Jolie y Brad Pitt?

Angelina Jolie y Brad Pitt conformaron por años una de las parejas más mediáticas de Hollywood. De hecho, estuvieron juntos durante 12 años, tiempo en el que se convirtieron en padres de seis hijos. Tres de ellos son adoptados y los otros tres son biológicos.

Pese a esto, ya tienen varios años separados, periodo en el que sus hijos se han convertido en adolescentes con objetivos a seguir. Por ejemplo, algunos de ellos ya asisten a la universidad, mientras que otros han ganado popularidad.

Ese es el caso de su hija Shiloh Jolie-Pitt, quien brilla bailando música urbana. Lo mismo ocurre con la menor de todos, la melliza Vivienne, quien apareció en la pantalla grande cuando interpretó a la pequeña Aurora en Maléfica.

El secreto del debut de la hija de Angelina Jolie en el cine

Que la hija de Angelina Jolie fuese la encargada de ser Aurora no es casualidad. Aunque la actriz se negaba a que sus hijos siguieran sus pasos, con Vivienne fue distinto.

La misma Angelina explicó una vez el porqué su hija fue la elegida para interpretar a Aurora. “Esto ocurrió porque había niños que venían al rodaje y me veían. Me acercaba a saludarles y lloraban. Un niño se quedó completamente paralizado, y luego rompió a llorar, y me sentí muy mal“, contó.

“Nos dimos cuenta de que no había forma de encontrar una niña de 4 o 5 años con la que pudiera ser dura, y que no me viera como un monstruo“, sumó.

Recurrir a una niña de cinco años que no se asustara con la imagen de bruja era fundamental para lograr el rodaje.

“Vivienne parecía como la pequeña Aurora. Todo el mundo pensó que la respuesta estaba ahí, pero yo tenía que ir a casa y hablar con papá porque es nuestra niña”, contó la actriz.